Les travailleurs d'Avery Dennison à Soignies approuvent un nouveau projet de volet social

La direction d'Avery Dennison (ex-Mac Tac) avait fait part aux représentants des travailleurs, à la mi-mars, de son intention de procéder à un licenciement collectif de 245 travailleurs sur les 556 occupés. Après plus de trois mois de discussion, une première proposition de la direction, comprenant des avancées sur l'organisation de services ainsi qu'au niveau du volet financier pour les travailleurs qui perdront leur emploi, avait été rejetée le 3 juillet par plus de 70% des ouvriers. "La direction nous a alors invités le 5 juillet pour une réunion de la dernière chance", a indiqué, vendredi, Rico Zara (CSC) à Belga. Une nouvelle convention collective du travail (CCT) a été présentée. Plusieurs avancées ont été négociées, notamment, une garantie de maintien des acquis pour les travailleurs qui resteront dans l'entreprise, un accord sur la prime "pouvoir d'achat" ou une avancée sur les primes fixes liées au départ des travailleurs. "Les textes de la CCT du plan social doivent maintenant être élaborés et signés. La direction introduira les demandes de reconnaissance des raisons économiques auprès des commissions concernées", précise le syndicaliste. De leur côté, les organisations syndicales introduiront auprès du Forem la demande pour la mise en place d'une cellule de reconversion qui pourra accueillir les travailleurs licenciés. La première vague de licenciements chez Avery Dennison, qui concerne une soixantaine de travailleur, est prévue pour le mois de septembre 2023. (Belga)