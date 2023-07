Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain annonce l'arrivée du milieu uruguayen Manuel Ugarte

Âgé de 22 ans, Manuel Ugarte compte 8 sélections en équipe nationale uruguayenne. Il avait quitté son club formateur du CA Fénix, en Uruguay, pour rejoindre le Portugal et Famalicaõ en janvier 2021, avant d'être débauché par le Sporting Portugal une demi-saison plus tard. À Lisbonne, le milieu de terrain a cumulé 85 apparitions, pour 1 but et 3 assists, et remporté la Coupe du Portugal lors de la saison 2021-2022. Lié au club de la capitale française jusqu'en juin 2028, il portera le numéro 4. Le Paris Saint-Germain aurait, selon les médias portugais et français, dépensé 60 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire du joueur, pour s'attacher ses services. Manuel Ugarte est la troisième recrue de l'ère Luis Enrique au PSG, après l'officialisation des arrivées de l'Espagnol Marcos Asensio (Real Madrid) et du Slovaque Milan Skriniar (Inter Milan). Après le départ de Lionel Messi vers l'Inter Miami, l'avenir de Kylian Mbappé est quant à lui plus qu'incertain, et le président Nasser al-Khelaïfi a encore assuré qu'il ne laisserait pas partir son joyau gratuitement à l'issue de son contrat actuel, en juin 2024. (Belga)