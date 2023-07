L'institut Imec à Louvain "essentiel" pour les ambitions de l'UE sur les semi-conducteurs

Avec l'investissement de 750 millions d'euros, la Flandre complètera un financement de l'Union européenne. L'investissement total pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros. La loi européenne sur les semi-conducteurs, qui doit en principe entrer en vigueur à l'automne, a pour ambition de doubler la capacité de production de puces électroniques en Europe d'ici 2030. L'Imec est un acteur mondial dans le domaine des nanotechnologies et du développement des puces électroniques. Il étudie comment les innovations dans le domaine des puces peuvent être produites à plus grande échelle. "Le rôle que joue l'Imec dans les ambitions de l'Union européenne sera particulièrement important", a déclaré Mme von der Leyen. "Pour être moins dépendants de l'Asie orientale, nous devons augmenter notre production ici en Europe: l'Imec est essentiel pour notre sécurité économique. Pour les investisseurs qui ont besoin de faire des recherches et de tester leurs innovations avant de passer à la production de masse, c'est un lieu important". Actuellement, l'UE détient une part de marché de 10% dans le domaine des semi-conducteurs au niveau mondial. Ces dernières années, une pénurie mondiale de puces a perturbé les chaînes d'approvisionnement, provoqué des pénuries de produits allant des voitures aux dispositifs médicaux, et parfois forcé des usines à fermer. (Belga)