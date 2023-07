Mondial de basket - Pas de superstars de la NBA dans l'effectif de Team USA pour le Mondial 2023

Dans l'équipe américaine figureront tout de même quatre All-Stars, le meneur d'Indiana Tyrese Haliburton, l'arrière de Minnesota Anthony Edwards, l'ailier de la Nouvelle-Orléans Brandon Ingram, et l'intérieur de Memphis Jaren Jackson Jr., élu défenseur de l'année en 2022-2023. Le meilleur rookie de la saison passée, l'ailier d'Orlando Paolo Banchero, fait également partie de l'effectif. Les autres sélectionnés sont le meneur Jalen Brunson (New York Knicks), l'arrière Austin Reaves (Los Angeles Lakers), les ailiers Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Josh Hart (New York Knicks) et le polyvalent Cameron Johnson (Brooklyn Nets), ainsi que les intérieurs Walker Kessler (Utah Jazz) et Bobby Portis (Milwaukee Bucks). "Je suis convaincu que ce groupe va bien représenter notre pays, avec des efforts, du talent et l'engagement de gagner ensemble", a déclaré Steve Kerr, qui assure que la Team USA, cinq fois sacrée, va "jouer pour une médaille d'or". Toujours parmi les favoris de chaque compétition auxquels ils participent, les Américains ont toutefois subi un revers au dernier Mondial-2019, remporté par l'Espagne, où ils ont été éliminés par la France dès les quarts de finale malgré la présence de joueurs bien plus expérimentés que ceux sélectionnés cette année. Le Mondial 2023 aura lieu du 25 août au 10 septembre aux Philippines, en Indonésie et au Japon. Les Etats-Unis se retrouveront dans le groupe C, avec la Jordanie, la Nouvelle-Zélande et la Grèce de Giannis Antetokounmpo, double MVP de la NBA, si celui-ci est en mesure de participer après sa récente opération du genou. (Belga)