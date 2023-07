Opération d'une ampleur inédite au Royaume-Uni contre les plantations de cannabis

Plus de 182.000 plants de cannabis, d'une valeur estimée entre 115 et 130 millions de livre sterling (entre 134 et 150 millions d'euros) ont été saisis, dans ce qui est présenté comme "l'opération nationale la plus importante du genre par les forces de l'ordre au Royaume-Uni", selon la police. Menée en Angleterre et au Pays de Galles, cette opération a conduit à 967 arrestations pour culture de cannabis, blanchiment d'argent et infractions à la législation sur les armes. Parmi les personnes interpellées, 450 ont ensuite été inculpées, selon un communiqué du Conseil national des chefs de la police (NPCC), qui a dirigé l'opération. "Nous savons que les réseaux organisés dans la production de cannabis sont aussi directement liés à un éventail de délinquance grave comme l'importation de drogues de classe A (les plus dures NDLR), l'esclavage moderne", a déclaré Steve Jupp, responsable de la lutte contre la criminalité organisée au sein du NPCC. "Non seulement cette opération a perturbé de manière significative des activités criminelles, mais les renseignements recueillis aideront de futures opérations de police à travers le pays", a-t-il ajouté. A Londres, l'opération a permis de démanteler 65 "usines de cannabis", saisir 7.250 plants, 60 kilos de résine de cannabis, du crack et cinq armes à feu, a indiqué dans un communiqué distinct. Quarante-huit personnes ont été arrêtées dans la capitale britannique, dont 27 ont été inculpés, selon Scotland Yard. (Belga)