Prisons : le gouvernement confirme la démolition de la tour de Lantin

Parmi les modifications annoncées figure la confirmation de la démolition de la tour (maison d'arrêt) de Lantin et son remplacement par 312 places sur le terrain de Paifve à côté du Centre de psychiatrie légale. A Paifve, des synergies organisationnelles (par la construction de certains espaces communs tels que parking, buanderie, système de chauffage centralisé, etc.) sont annoncées entre les deux projets prévus sur le site : celui de la création de 312 places et celui du centre psychiatrique médico-légal de 250 places. La démolition du site de l'établissement de défense sociale (EDS) de Paifve aura lieu après l'ouverture du centre psychiatrique médico-légal. Le plan modifié prévoit aussi le maintien de 134 places du site de Namur à la suite des rénovations déjà effectuées plus un solde de 71 places par rapport à l'établissement de défense sociale (EDS) de 205 places à rénover. (Belga)