Russie: six morts dans une explosion dans une fabrique d'explosifs

"Une explosion a eu lieu à Tchapaïevsk, dans l'usine Promsintez. Six personnes sont mortes, deux autres ont été blessées", a indiqué un représentant des services de secours à l'agence publique TASS. Selon TASS, la détonation s'est produite lors du "démontage d'un tuyau technique" et n'a pas été suivie d'un incendie. La ville de Tchapaïevsk est située à une quarantaine de kilomètres de Samara, la capitale de la région éponyme. Selon sa page sur le réseau social russe VK, l'usine Promsintez est l'un des "principaux producteurs d'explosifs en Russie" et en ex-URSS. Elle fabrique des explosifs pour l'industrie minière et emploie environ 1.300 personnes. "La production de l'usine est utilisée (...) pour la prospection de réserves de pétrole, de gaz, et l'exploitation minière", indique cette source. Les accidents industriels mortels sont fréquents en Russie, du fait de négligences ou d'équipements vétustes. De nombreuses usines tournent à plein régime en Russie depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022. (Belga)