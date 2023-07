Sibiu Cycling Tour - Lennert Van Eetvelt remporte la 2e étape, sa première victoire pro, et prend le maillot

Sur un parcours montagneux, le jeune coureur de 21 ans s'est imposé en solitaire au terme d'une montée de 23,9 km à 5,9 % pour endosser le maillot de leader au classement général. L'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) avait remporté la première étape la veille devant Milan Menten (Lotto Dstny). Passé pro cette saison, Lennert Van Eetvelt s'est imposé avec 24 secondes d'avance sur le Suisse Matteo Badilatti et le Britannique Mark Donovan, deux coureurs de Q36.5. Cette course par étape s'achèvera dimanche à Sibiu. La 3e étape samedi propose un tronçon de 202 km entre Brezoi et Paltinis. (Belga)