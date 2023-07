Sibiu Cycling Tour - Une première victoire pro pour Lennert Van Eetvelt: "J'ai grimpé à mon rythme"

"J'avais un œil sur cette étape. L'arrivée au sommet me convenait bien et j'ai pu grimper à mon rythme. Je suis bien sûr content que personne n'était avec moi et que j'ai pu arriver seul", a expliqué Lennert Van Eetvelt au micro des organisateurs à l'arrivée au Lac Balea laissant près de 30 secondes à ses plus proches poursuivants. "C'est bien sûr l'une de mes plus belles victoires. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres", a ajouté Van Eetvelt qui veut défendre son maillot de leader au classement général samedi. "C'est une étape très longue, de plus de 200 kilomètres. Ça va être dur. Une course prudente sera de mise en regardant ce que vont faire les autres. J'espère pouvoir défendre ma place au classement général." (Belga)