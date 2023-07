Taux d'intérêt - BNP Paribas Fortis augmente le taux d'intérêt de ses comptes épargnes

Le taux d'intérêt du compte d'épargne ordinaire passe de 0,15% à 0,25%, tandis que la prime de fidélité augmente de 0,10% à 0,25%. Pour le compte d'épargne plus, si le taux d'intérêt reste fixé à 0,5%, la prime de fidélité sur le montant qui reste au moins un an sur le compte passe elle à 1%, contre 0,75% actuellement. Début juin, Belfius avait déjà communiqué son intention d'augmenter les taux d'intérêts des comptes épargnes dès ce 1er juillet. Depuis, plusieurs banques telles que Keytrade Bank, Triodos, Deutsche Bank, vdk, puis plus récemment KBC et CBC notamment lui ont emboîté le pas. Les annonces interviennent alors que, courant mai, la pression politique s'était accrue sur le secteur bancaire afin qu'il relève les taux d'intérêt des comptes d'épargne, et suive ainsi la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne. (Belga)