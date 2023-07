Tour de France - 7e étape: retour au calme et sprinters attendus à Bordeaux

Ce n'est pas la côte de Béguey (4e cat. 1,2 km à 4,4 %) au kilomètre 131 qui pourrait empêcher les équipes de sprinters de lancer sur orbite leurs pur-sangs pour une troisième dernière ligne droite royale après celles de Bayonne, lundi, et Nogaro, mardi. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), le maillot vert, tentera la passe de trois au bout des deux kilomètres de ligne droite sur les quais qui précéderont la ligne d'arrivée située Quai Louis-XVIII, à hauteur de la place des Quinconces. Les sprinters intéressés par le maillot vert auront eu l'occasion de s'échauffer sur le sprint intermédiaire de Grignols au kilomètre 88. Si certains sprinters, à l'image de Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), 171e et avant-dernier à 37:27 du vainqueur jeudi, ont souffert dans les Pyrénées, aucun d'entre eux n'a abandonné ou n'est arrivé hors-délai. Le départ réel est fixé à 13h30 et l'arrivée la plus précoce attendue à 17h07 (47 km/h de moyenne). Voilà treize ans que le Tour n'avait plus fait étape dans Bordeaux, la cité qui a vu passer le Tour le plus souvent après Paris. Bordeaux accueille la Grande Boucle pour la 82e fois ce 7 juillet. (Belga)