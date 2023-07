Tour de France - Jasper Philipsen gagne au sprint la 7e étape, son 3e succès depuis le départ

C'est la 3e victoire du sprinteur belge depuis le départ, sa 5e sur la Grande Boucle, qui a devancé Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) privant le Britannique d'un 35e succès sur le Tour de France. Cavendish et Eddy Merckx se partagent toujours le record de 34 victoires. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune de leader au classement général au terme d'une étape tranquille. Le Français Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) avait obtenu un billet de sortie pour rester seul en tête durant plus de 120 kilomètres. Dans l'intervalle, il a remporté le sprint intermédiaire à Grignols après 88km de course avec encore un peu plus d'une minute d'avance sur l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) et Jasper Philipsen qui a pris 15 points pour son maillot vert. Deux Français, Nans Peters (AG2R Citroën) et Pierre Latour (TotalEnergies) ont effectué la jonction avec leur compatriote 14 kilomètres plus loin. L'écart avec le peloton stagnera autour de la minute. Dans la courte côte de Béguey à 40 bornes de Bordeaux, Guglielmi a payé ses efforts de la journée. Les deux derniers fuyards ont été repris à 4 kilomètres de la ligne laissant la place à un sprint massif que Wout van Aert (Jumbo-Visma) n'a pas disputé. Emmenée par le train de son équipe et par le Néerlandais Mathieu van der Poel pour finir, Philipsen ne s'est pas fait surprendre pour ajouter un 35e succès à son palmarès. Samedi, un long tronçon de 200,7 km rythmera la 8e étape entre Libourne et Limoges avec un final marqué par trois petites difficultés, une de 3e et deux de 4e catégorie. (Belga)