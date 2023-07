Wimbledon - Iga Swiatek se qualifie pour le quatrième tour

Sur le court central, Swiatek, N.1 mondiale, s'est imposée en deux sets 6-2, 7-5 et 1 heure et 42 minutes de jeu contre la Croate Petra Martic, 29e mondiale et tête de série N.30, pour rejoindre le quatrième tour et égaler la meilleure performance de sa carrière à Wimbledon. La Polonaise jouera pour une place en quarts de finale contre la Suissesse Belinda Bencic, 14e mondiale et tête de série N.14, qui a battu la Polonaise Magda Linette, 24e mondiale et tête de série N.23, au troisième tour La Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tête de série N.2, s'est elle aussi qualifiée pour le quatrième tour après une victoire en trois sets 2-6, 7-5, 6-2 en 2 heures de jeu contre la Française Varvara Gracheva, 41e mondiale. Pour une place en quarts de finale, la lauréate de l'Open d'Australie en janvier dernier défiera la Russe Anna Blinkova, 40e mondiale et tombeuse de Yanina Wickmayer (WTA 112) au premier tour. L'Américaine Jessica Pegula, 4e mondiale et tête de série N.4, est elle venue à bout de l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 43) en deux sets 6-4, 6-0 pour également se qualifier pour le quatrième tour où elle sera opposée à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 60). La Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondiale et tête de série N.6, s'est elle qualifiée pour le troisième tour en battant facilement la qualifiée chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 191), tombeuse d'Ysaline Bonaventure au premier tour. Finaliste en 2022, Jabeur affrontera au troisième tour la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 50) qui a éliminé l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 26e mondiale et tête de série N.26, au deuxième tour. (Belga)