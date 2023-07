Wimbledon - Joran Vliegen se hisse au deuxième tour double mixte

Associé à la Chinoise Yifan Xu (WTA 27 en double), Vliegen (ATP 25) s'est imposé en trois sets 4-6, 7-6 (10/8), 6-4 contre le Britannique Neal Skupski (ATP 2) et l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 10) qui forment la paire 2e tête de série. La rencontre a duré 2 heures et 20 minutes. Au deuxième tour, le duo belgo-chinois défiera la paire invitée composée de l'Australien Alex De Minaur (ATP 158), tombeur de Kimmer Coppejans en simple, et la Britannique Katie Boulter (non classée en double). Plus tôt vendredi, Sander Gillé (ATP 23) a été éliminé au premier tour du double mixte. Associé à la Japonaise Miyu Kato (WTA 31), Gillé s'est incliné en deux sets 6-3, 7-5 contre la paire tête de série N.7 composée du Croate Mate Pavic (ATP 17) et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15). Associée au Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 10), Kirsten Flipkens (WTA 49) a également été sortie au premier tour après une défaite en trois sets 1-6, 7-6 (8/6), 6-2 contre les invités britanniques Jonny O'Mara (ATP 128) et Olivia Nicholls (WTA 72). Gillé et Vliegen joueront également le double messieurs ensemble. Tête de série N.12, la paire belge de Coupe Davis affrontera au premier tour le duo composé du Serbe Laslo Djere (non classé en double) et l'Australien Christopher O'Connell (ATP 846). (Belga)