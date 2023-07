Wimbledon - Kirsten Flipkens prend la porte dès le premier tour en double mixte

Associée au Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 10 en double), Flipkens (WTA 49) s'est inclinée en trois sets 1-6, 7-6 (8/6), 6-2 contre les invités britanniques Jonny O'Mara (ATP 128) et Olivia Nicholls (WTA 72). La rencontre a duré 2 heures et 2 minutes. Au deuxième tour, les Britanniques seront opposés à la paire tête de série N.4 composée du Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 2) et la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 21) ou le duo formé par le Français Fabrice Martin (ATP 22) et la Taïwanaise Hao-Ching Chan (WTA 23). Plus tôt vendredi, Kirsten Flipkens (WTA 49) avait franchi le cap du premier tour en double dames. Associée à la Hongroise Timea Babos (WTA 61), elle s'était imposée en deux sets 6-3, 6-4 devant l'Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 16), 10e tête de série. Sander Gillé (ATP 23) a aussi été éliminé au premier tour du double mixte. Associé à la Japonaise Miyu Kato (WTA 31), Gillé s'est incliné en deux sets 6-3, 7-5 contre la paire tête de série N.7 composée du Croate Mate Pavic (ATP 17) et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15). (Belga)