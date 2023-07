Wimbledon - Quatre Belges sur les courts samedi à Londres

Associée à l'Australienne Storm Hunter (WTA 7 en double), Mertens jouera en quatrième rotation sur le court N.5 contre la paire formée par la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 230) et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 180). Zimmermann (WTA 47) jouera elle avec la Russe Yana Sizikova (WTA 43) contre la paire tête de série N.13 composée de la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 32) en troisième rotation sur le court N.16. Avec la Hongroise Timea Babos (WTA 61), Kirsten Flipkens (WTA 49) sera elle en lice sur le court N.7 où elle jouera en quatrième rotation à l'Américaine Lauren Davis (non classée en double) associée à la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek (WTA 149). Greet Minnen (WTA 56) jouera elle son match du deuxième tour en troisième rotation sur le court N.14. Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 50), la Campinoise rencontrera la paire tête de série N.5 composée de l'Américaine Desirae Krawczyk et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12). Le match du premier tour du double messieurs de Sander Gillé (ATP 23) et Joran Vliegen (ATP 25) est lui aussi au programme pour ce samedi mais n'a pas encore de court alloué. Tête de série N.12, la paire belge de Coupe Davis doit rencontrer le duo composé du Serbe Laslo Djere (non classé en double) et l'Australien Christopher O'Connell (ATP 846) (Belga)