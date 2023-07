Wimbledon - Repêchées en double dames, Bonaventure et Zanevska éliminées d'entrée

Repêchées après le forfait de la paire tête de série N.1 composée des Tchèques Barbora Krejcikova, blessée, et Katerina Siniakova, Bonaventure (WTA 319 en double) et Zanevska (WTA 459) se sont inclinées en deux sets 6-4, 6-4 en 1 heure et 15 minutes contre le duo formé par la Taïwanaise Fang-Hsien Wu (WTA 60) et la Chinoise Lin Zhu (WTA 115). Au deuxième tour, Wu et Zhu seront opposées à la paire formée par l'Ukrainienne Kateryna Baindl (non classée en double) et l'Australienne Daria Saville (WTA 235). Plus tôt vendredi, Elise Mertens (WTA 8) s'était aussi qualifiée pour le deuxième tour avec l'Australienne Storm Hunter (WTA 7). La paire tête de série N.3 s'est imposée 6-0, 6-2 face à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 55) et la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 57). Greet Minnen (WTA 56), associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 50), avait aussi validé son ticket pour le deuxième tour après une victoire 6-2, 7-6 (7/4) face aux invitées américaines Makena Jones (WTA 107) et Sloane Stephens (WTA 336). Tout comme Kirsten Flipkens (WTA 49), avec la Hongroise Timea Babos (WTA 61), grâce à un succès en deux sets aussi 6-3, 6-4 sur l'Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 16), 10e tête de série. (Belga)