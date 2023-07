Coupe d'Europe de judo - Eveline Delbaen battue dans le combat pour le bronze en -57 kg

Delbaen, 147e mondiale, a débuté directement son tournoi en quarts de finale en -57 kg avec une défaite sur ippon contre l'Estonienne Merit Tarkus, non classée. Opposée à la Finlandaise Venla Laiho, elle s'est imposée sur ippon pour gagner le droit de combattre pour la médaille de bronze. Delbaen n'est néanmoins pas parvenue à monter sur le podium après sa défaite sur ippon contre la Finlandaise Pihla Salonen (IJF 70). En -66 kg chez les messieurs, Robbe Demets, 169e mondial et exempté de premier tour, a débuté son tournoi en -66 kg par une victoire sur ippon après 18 secondes de combat contre le Moldave Maxim Baltat, non classé. Il s'est ensuite incliné sur ippon contre l'Ukrainien Mykyta Holoborodko (IJF 134). Envoyé en repêchages, Demets a été battu sur waza-ari par l'Ukrainien Vadym Chernov (IJF 369) pour terminer à la 7e place. (Belga)