Des scouts flamands agressés à Bouillon

Selon le média néerlandophone, un groupe d'individus encagoulés a fait irruption dans le camp vendredi soir alors que les jeunes néerlandophones avaient regagné leurs tentes. Le Nieuwsblad évoque des pétards, des altercations et des menaces au couteau. Le bourgmestre de Bouillon, Patrick Adam, confirme avoir été informé d'un incident vers 2h30. "Un groupe de jeunes, externe au camp, est venu sur leur camp avec des intentions querelleuses", indique-t-il dans une publication Facebook. "La police, prévenue plus tôt, s'est rendue sur place et elle a commencé son enquête". Descendu sur les lieux en compagnie de l'échevin Franck Istace, le bourgmestre rapporte avoir vu des scouts choqués par ce qui venait de se produire, mais pas de blessures sévères. "Je suis resté jusqu'à 5h15 du matin afin d'attendre l'arrivée de parents et d'un représentant de la ville de Deinze", poursuit Patrick Adam. Ne s'estimant plus en sécurité, les jeunes ont décidé d'interrompre leur séjour. "Nous les avons accompagnés en mettant un véhicule et des locaux à leur disposition. Les enfants sont bien arrivés chez eux. C'est l'essentiel", a ajouté l'édile. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les auteurs de l'incident. "Ces actes d'agression, s'ils sont avérés par l'enquête, sont regrettables, lamentables et sont le fait d'une minorité", poursuit Patrick Adam, qui se dit "fatigué par ce genre d'actes". "J'espère que l'enquête va aboutir. Si matière à des poursuites il y a, je ne doute pas que la justice se saisira de l'affaire". (Belga)