Euro U20 de basket - La Belgique de Steve Ibens s'impose en ouverture contre l'Italie

Les joueurs de Steve Ibens (assisté de Tom Vandenbosch et Christophe Beghin) ont dû courir après le score en première mi-temps revenant cependant au contact dès la reprise. Les deux équipes sont littéralement restées au coude à coude ensuite jusqu'à 4 minutes de la fin. Moment choisi par Thijs De Ridder pour creuser un écart avec deux paniers consécutifs dont un bonifié (68-62) pour mener les Belges, ambitieux, vers un premier succès. Le joueur d'Anvers a fini meilleur scoreur de la partie avec un double-double (20 points à 7/10 à 2pts, 1/3 à 3pts, 3/3 aux lancers en 35 minutes) et 11 rebonds. Siebe Ledegen a ajouté 17 unités et Joppe Mennes 10 points et 7 rebonds. Xander Pintelon a terminé avec 11 points au compteur et 8 rebonds. Les Belges doivent jouer dimanche contre la Turquie (20h00) et lundi contre Israël (20h00). Toutes les 16 équipes (quatre groupes de quatre) passent le tour et disputeront les 8es de finale mercredi. La poule de la Belgique croise avec le groupe B composé de l'Espagne, tenante du titre, la Serbie, l'Estonie et le Monténégro (le 1e du groupe A joue contre le 4e du groupe B, etc...). Les trois derniers de ce rendez-vous en Grèce sont relégués en division B. (Belga)