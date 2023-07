Euro U21 2023 - L'Anglais Anthony Gordon meilleur joueur du tournoi

Gordon, 22 ans, a notamment marqué deux buts et donné un assist lors du tournoi. ""Je suis absolument ravi. J'ai l'impression d'avoir fait un bon tournoi, mais si je remporte ce trophée, c'est grâce à mes coéquipiers et au staff. L'équipe est très solidaire. Six ou sept d'entre nous auraient pu gagner, ce qui montre à quel point nous avons été bons". Les Lionceaux ont remporté les six matchs qu'ils ont joué et ont inscrit 11 buts au total. Alors que l'Angleterre est la première équipe à remporter l'Euro des moins de 21 ans sans concéder le moindre but, Gordon a tenu à souligner la performance de son gardien : "James Trafford aurait pu être le joueur du tournoi. Il a été incroyable. Je n'avais jamais vu un gardien de but réaliser une telle performance de mes yeux". Trois joueurs se partagent le titre de meilleur buteur du tournoi avec trois réalisations chacun : l'Espagnol et ancien d'Anderlecht Sergio Gómez, son compatriote Abel Ruiz, et l'Ukrainien Georgiy Sudakov. Auteur d'un but heureux contre l'Espagne en déviant un coup-franc, le milieu de Liverpool Curtis Jones a été élu joueur de la finale. (Belga)