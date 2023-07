F1 - GP de Grande-Bretagne - Max Verstappen domine les qualifications à Silverstone et signe une 5e pole consécutive

Le Néerlandais au volant de sa Red Bull a signé le meilleur chrono des qualifications disputées samedi après-midi sur les 5,891 km du circuit de Silverstone. En Q3, il a décroché la pole en 1:26.720. Le double champion du monde en titre et leader du championnat, qui a signé sa 42e victoire la semaine dernière en Autriche, réussit sa 27e pole en carrière, la 7e cette saison et la 5e consécutive. Les McLaren font coup double avec respectivement une deuxième et une troisième places pour le Britannique Lando Norris, à 241/1000e, et l'Australien Oscar Piastri à 372/1000e. Pour ce GP, le reste de la 2e ligne sera occupée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e à 416/1000e. L'Espagnol Carlos Sainz Jr. (Ferrari) signe le 5e chrono à 428/1000e et le Britannique George Russell (Mercedes) le 6e à 435/1000e. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) commencera juste derrière son coéquipier et compatriote après avoir fini à 491/1000e. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), 2e actuel du championnat, s'élancera de la 16e place après avoir été éliminé en Q1. L'an dernier, sous la pluie, Carlos Sainz Jr avait signé la pole position (1:40.983) devant Max Verstappen et Charles Leclerc. L'Espagnol avait remporté la course le lendemain. Lewis Hamilton (Mercedes) avait pris la 3e place sur le podium à domicile. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 16h00. (Belga)