Invasion de l'Ukraine - 500e jour de guerre: Zelensky visite l'île des Serpents, symbole de la résistance à

"Aujourd'hui, nous sommes sur l'île des Serpents, qui ne sera jamais conquise par l'occupant, tout comme le reste de l'Ukraine, parce que nous sommes le pays du courage", a déclaré le chef de l'Etat dans une vidéo non datée publiée samedi sur les réseaux sociaux. "Je veux remercier ici, depuis ce lieu de victoire, chacun de nos soldats pour ces 500 jours", a déclaré M. Zelensky dans cette vidéo où on le voit arriver en bateau sur l'île et déposer des fleurs devant un mémorial. Peu après le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, l'armée russe s'était emparée de cette île, caillou stratégiquement situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes, où stationnait un petit contingent de soldats ukrainiens. Le croiseur russe Moskva avait exigé leur reddition mais les soldats avaient refusé et intimé au navire "d'aller se de faire foutre" au cours d'un échange radio devenu culte sur internet et repris sur des timbres en Ukraine. Les soldats ukrainiens avaient fini par être capturés avant d'être échangés avec des prisonniers russes. Le Moskva avait lui coulé dans la mer Noire après avoir été touché, selon Kiev, par des missiles ukrainiens. Moscou avait seulement évoqué une explosion à bord mais avait dû abandonner l'île en juin 2022. (Belga)