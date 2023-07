Invasion de l'Ukraine - La livraison de bombes à sous-munitions à Kiev est un "aveu de faiblesse", selon Moscou

"Le transfert d'armes à sous-munitions est un geste de désespoir et un aveu de faiblesse dans le contexte de l'échec de la prétendue contre-offensive ukrainienne", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. La diplomatie russe a dénoncé une "tentative cynique de prolonger l'agonie des autorités ukrainiennes actuelles sans se soucier des victimes civiles" de ces bombes qui tuent à l'aveugle en dispersant des petites charges explosives avant ou après l'impact. "En fournissant des armes à sous-munitions, Washington se rendra de fait complice du minage et partagera pleinement la responsabilité des morts causées par les explosions, y compris celles d'enfants russes et ukrainiens", a poursuivi Moscou. Ces armes sont interdites dans nombre de pays, notamment européens, signataires de la Convention d'Oslo de 2008, dont ni les Etats-Unis ni l'Ukraine, ni la Russie ne sont parties prenantes. Leur usage est très controversé car les charges qu'elles dispersent sont accusées de faire beaucoup de victimes civiles collatérales. Le président américain Joe Biden a assuré que la décision de livrer des obus à sous-munitions à l'Ukraine avait été "très difficile", mais représentait "la bonne chose à faire". Kiev s'est pour sa part engagé à n'utiliser ces obus que sur son territoire. (Belga)