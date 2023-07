Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine "mérite" d'intégrer l'Otan, dit Erdogan

Kiev souhaite intégrer l'Alliance atlantique mais les États-Unis ont prévenu vendredi que l'Ukraine "ne rejoindra pas l'Otan" à l'issue du sommet de l'Alliance prévu mardi et mercredi à Vilnius. Le chef de l'État turc, qui a annoncé la visite du président russe Vladimir Poutine "le mois prochain", a par ailleurs estimé que la Russie et l'Ukraine "devraient retourner aux pourparlers de paix". M. Erdogan, qui s'exprimait au côté du président Zelensky, a également souhaité que l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, conclu en juillet 2022 avec le parrainage des Nations unies et de la Turquie, soit prolongé. "Nous espérons que l'accord sera prolongé", a déclaré M. Erdogan, alors que la Russie a déclaré ne voir aucune raison de le prolonger à son expiration le 17 juillet. (Belga)