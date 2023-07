Jeux asiatiques - Les athlètes russes et bélarusses participeront sous bannière neutre

Réunie à Bangkok, l'assemblée générale du Conseil olympique d'Asie (OCA) a autorisé la participation d'un maximum de 500 sportifs des deux pays qui tenteront de se qualifier pour les Jeux olympiques 2024 à Paris assortissant cette autorisation de plusieurs conditions. "Nous proposons d'autoriser les athlètes individuels russes et bélarusses -- je dis bien, athlètes individuels, un quota de 500 -- à concourir sous bannière neutre", a expliqué le directeur général de l'OCA, Husain al-Musallam avant que l'assemblée approuve la motion. Les athlètes ne pourront également pas prétendre à des médailles. Les sportifs des deux pays ont été exclus de nombreux évènements sportifs après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, avant de pouvoir de nouveau participer sous certaines conditions. Le 28 mars, le Comité international olympique (CIO) a recommandé le retour des sportifs russes et bélarusses dans les compétitions sportives internationales, sans se prononcer sur leur présence aux Jeux à Paris, à plusieurs conditions de neutralité: participation sous bannière neutre, à titre individuel, ne pas avoir de contrat avec l'armée ou les services de sécurité russes, ou encore ne pas avoir soutenu la guerre en Ukraine. Le directeur général de l'OCA a également souligné qu'aucun responsable politique russe ou bélarusse ne serait invité lors des Jeux asiatiques, organisés à Hangzhou du 23 septembre au 8 octobre, et que les symboles des deux pays seraient interdits. Les Jeux asiatiques devaient avoir lieu en 2022 mais ils ont été reportés d'un an à cause des règles sanitaires très strictes en Chine. (Belga)