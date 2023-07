Jupiler Pro League - L'international espoir Louis Patris passe d'Oud-Heverlee Louvain au RSC Anderlecht

Patris, 21 ans, a fait ses classes au Standard puis à OHL où il a fait ses débuts professionnels le 1er mars 2021 lors d'un duel contre l'Antwerp. La saison dernière, le latéral droit a joué 35 rencontres pour les Louvanistes, inscrivant deux buts et délivrant huit assists. International espoir, il a fait partie de la sélection de Jacky Mathijssen pour le dernier Euro pour les moins de 21 ans. Il avait uniquement joué 45 minutes contre les Pays-Bas lors du premier match de la phase de poules. Il compte 6 caps avec les Diablotins. "C'est un rêve et une grande fierté pour moi de signer pour ce club à la riche histoire. Je suis impatient de contribuer au retour de ce club vers les sommets. J'attends avec impatience les premiers entraînements et les matches. J'ai déjà très envie de commencer la saison", a déclaré Patris, cité dans le communiqué. Patris est le deuxième renfort estival du RSCA après l'arrivée de l'attaquant danois Kasper Dolberg. (Belga)