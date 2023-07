La police demande à des fêtards de Berlin de rester habillés lors d'une parade techno

Sous des températures étouffantes dépassant les 30 degrés, certains participants à la parade "Rave the Planet" de Berlin ont apparemment eu trop chaud et se sont débarrassés de leurs vêtements. "Une demande que nous ne pensions pas devoir faire non plus : s'il vous plaît, ne vous déshabillez pas", a écrit la police berlinoise sur Twitter. D'autres participants se seraient en effet plaints de la nudité auprès de la police. Les organisateurs de l'événement ont également fait des annonces similaires. Plusieurs personnes ont par ailleurs sauté dans la rivière Sprée, près du parlement allemand, dans le centre-ville, alors que des bateaux passaient. Des secouristes étaient apparemment sur place pour escorter les personnes hors de l'eau. Ils resteront sur place jusqu'à la fin de la journée de samedi en raison de l'événement, qui a attiré environ 300.000 personnes. L'année dernière, la légendaire "Love Parade" de la capitale allemande est revenue sous le nom de 'Rave the Planet' après une interruption de 12 ans. Des camions tirant des remorques équipées de platines et de haut-parleurs ont traversé la ville samedi après-midi, entraînant avec eux une foule de fêtards. (Belga)