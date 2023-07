L'Américaine Megan Rapinoe annonce qu'elle prendra sa retraite en fin de saison

"C'est avec un sentiment profond de paix et de reconnaissance que j'ai décidé que cette saison serait ma dernière à pratiquer ce sport magnifique", a expliqué la double championne du monde en conférence de presse samedi, elle qui s'apprête à disputer avec les États-Unis la quatrième Coupe du monde de sa carrière en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Les États-Unis visent un troisième titre d'affilée. "Je n'aurais jamais imaginé la manière dont le football a façonné et changé ma vie pour toujours", a ajouté l'Américaine. Megan Rapinoe compte à son palmarès un titre olympique en 2012 à Londres, deux Coupes du monde en 2015 et 2019 où elle fut sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse. Elle a gagné le Ballon d'Or en 2019, été désignée joueuse FIFA la même année et a joué 17 saisons en USWNT, le championnat américain où elle porte aujourd'hui les couleurs de OL Reign, club partenaire de Lyon dont elle a aussi porté le maillot en 2013-2014. Rapinoe se bat également pour le mouvement LGBT-Q et contre les discriminations raciales. Elle est partenaire avec la légende du basket américain Sue Bird. Megan Rapinoe a aussi grandement contribué à obtenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en équipe nationale américaine, au printemps dernier, et est aujourd'hui considérée comme l'une des sportives les plus influentes au monde. (Belga)