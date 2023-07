Le Brosella Festival 2023 a débuté au parc d'Osseghem, à Bruxelles

Samedi, Toasaves, Sam Amidon et Echoes of Zoo sont à l'affiche au pied de l'Atomium. Le lendemain, les festivaliers pourront assister aux concerts d'ADJA, Wajdi Riahi trio, Overseas, Bl!ndmand plays Moondog ou encore de Camilla George. L'organisation attend quelque 10.000 personnes sur le week-end. Petite crainte tout de même: la météo de ce dimanche, avec un fort risque d'orages partout dans le pays. L'organisation dit être en contact avec les pompiers et la police au cas où des mesures devaient être prises. Le festival a la particularité de proposer des prix d'entrée solidaire, en fonction des moyens des participants. (Belga)