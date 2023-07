Le nouveau président letton Edgars Rinkevics prête serment

Agé de 49 ans, cet ex-ministre des Affaires étrangères avait été élu fin mai à la présidence. Dans son discours d'investiture, M. Rinkevics a promis d'œuvrer pour une Lettonie forte, moderne, juste et sûre. La Lettonie, membre de l'Union européenne et de l'Otan, borde la mer Baltique et partage une frontière commune avec la Russie et avec le Bélarus, l'allié de Moscou dans sa guerre en Ukraine. En termes de politique étrangère et de sécurité, la politique lettonne restera inchangée. Cela comprend la volonté de contribuer à une UE et à une Alliance atlantique fortes et au soutien à l'Ukraine, a déclaré le nouveau chef de l'État. "La guerre de la Russie et le génocide en Ukraine ont créé une nouvelle et dure réalité. Le monde, l'Europe et notre région sont menacés par la Russie impériale et le régime du (président bélarusse Alexandre) Loukachenko", a ajouté M. Rinkevics. Il est devenu le septième président de Lettonie, un pays de 1,9 million d'habitants qui a déclaré en 1991 son indépendance et quitté l'Union soviétique. Diplomate letton de premier plan depuis 2011, cet homme de 49 ans, remplacera à ce poste Egils Levits qui a décidé de ne pas se représenter pour un second mandat. Avant de devenir ministre des Affaires étrangères, M. Rinkevics a travaillé en tant qu'analyste de politique étrangère à la radio publique Latvijas Radio, pour le ministère de la Défense et le bureau du président. Il a fait son coming-out en 2014, devenant ainsi la première personnalité politique du pays à le faire. Le président letton occupe un rôle largement honorifique. (Belga)