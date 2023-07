Les Ardentes 2023 - 2.100 interventions de la Croix-Rouge après plus de deux jours de festivals

La Croix-Rouge de Belgique a réalisé ces interventions entre jeudi et samedi 17h30, à la fois dans le camping et sur le site du festival Les Ardentes, situé en périphérie liégeoise, à Rocourt. La majorité des interventions concernaient la chaleur, notamment des coups de soleil. Selon la Croix-Rouge, aucune intervention alarmante n'a été menée. Des renforts humains ont toutefois été demandés par la Croix-Rouge. "Une douzaine de personnes en plus ont été ajoutées car les conditions sont aussi éprouvantes pour le personnel mobile qui se déplace dans le festival durant la journée," a commenté Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. L'année passée, les secouristes avaient procédé à plus de 1.600 interventions. Cette année, environ 65.000 festivaliers sont présents chaque jour sur le site du festival, soit 10.000 de plus que l'an passé. Les Ardentes se poursuivent samedi soir avec J. Balvin et Playboi Carti en têtes d'affiche. Il se terminera dimanche avec DJ Snake en clôture. (Belga)