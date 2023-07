Les militants de Code Rouge lèvent le blocage de la future centrale au gaz de Flémalle

Plusieurs centaines de militants auront donc paralysé ces travaux pendant quelque 80 heures avec pour objectif de dénoncer l'impact climatique de la future centrale électrique qui doit ouvrir en 2025. "Cette nouvelle mobilisation historique montre à quel point la situation est grave et nécessite une action urgente", explique une porte-parole de Code Rouge. "En misant sur de nouvelles centrales à gaz et sur la prolongation du nucléaire, en supprimant la taxation des surprofits et en supprimant le tarif social élargi, le gouvernement belge et Engie choisissent d'aggraver la crise sociale et climatique. Il est désormais primordial d'agir et d'imposer une révolution énergétique juste. Le gouvernement doit commencer par annuler ce projet absurde de nouvelles centrales à gaz", estime le mouvement. "Notre message est clair: cette action ne sera pas la dernière. Nous serons sur la route des politiques et des actionnaires face à ces projets destructeurs. Puisqu'il semble clair que des entreprises comme Engie, avec la complicité du gouvernement, mettent leurs propres profits au-dessus des intérêts de toutes et tous, et au-dessus du respect de la planète et du climat, Nous sommes en situation de légitime défense", juge Code Rouge. Jeudi matin, quelque 200 activistes et syndicalistes avaient également bloqué pendant quelques heures le siège social d'Engie à Bruxelles dans une action de désobéissance civile portant sur des revendications similaires. Les activistes climatiques ne comptent pas en rester là. Ils annoncent déjà une prochaine action publique pour décembre prochain à l'occasion de la COP 28 à Dubaï. (Belga)