Ligue 1 - Lee Kang-In devient le premier Sud-Coréen à jouer pour le Paris Saint-Germain

Le principal intéressé a fait part de son "bonheur" de rejoindre le PSG : "C'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure". Formé à Valence, le gaucher n'a pas réussi à s'y imposer et a été transféré à Majorque en 2021, où il a tapé dans l'œil des recruteurs parisiens. La saison dernière, il a inscrit 6 buts et 6 assists en 39 matchs toutes compétitions confondues. International (14 sélections), il a participé à tous les matchs de son pays à la Coupe du monde 2022. Kang-In est la 4e recrue parisienne cet été après l'Espagnol Marco Asensio, le Slovaque Milan Skriniar et l'Urugayen Manuel Ugarte. Le champion de France a également un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique. (Belga)