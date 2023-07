LIV Tour Golf - Thomas Pieters passe à la deuxième place de l'Open de Londres après le 2e tour

L'Anversois, 31 ans, passe de la 3e à la 2e place avec un parcours où il avait commencé par inscrire un double-bogey et un bogey sur sa carte. Sa brillante remontée réussie grâce à cinq birdies et un eagle sur les onze derniers trous lui permet de totaliser 133 coups, soit trois de plus que l'Australien Cameron Smith, seul en tête. Thomas Pieters partage la deuxième place avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen et l'Australien Marc Leishman. - Classement après le 2e tour (par 71): 1. Cameron Smith (Aus) 130=63-67 -12 2. Louis Oosthuizen (AfS) 133=70-63 . Thomas Pieters 133=66-67 . Marc Leishman (Aus) 133=64-69 5. Patrick Reed (USA) 134=70-64 (Belga)