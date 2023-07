MLS - L'Inter Miami présentera Lionel Messi dans son stade le 16 juillet

Le mois dernier, le septuple Ballon d'Or avait annoncé qu'il rejoignait le club de Floride après l'arrivée à échéance de son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'événement comprendra "des divertissements passionnants, des discours sur le terrain et plus encore", a déclaré le club dans un communiqué de presse, qui ne mentionne pas le nom de Messi. Il se tiendra au stade du club, le DRV PNK Stadium à Fort Lauderdale, au nord de Miami. L'ancien milieu star de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, David Beckham, copropriétaire du club, devrait y prendre part. Lionel Messi, devenu champion du monde avec l'Argentine en décembre, devrait être rejoint à Miami par son ancien coéquipier du FC Barcelone Sergio Busquets, et les deux pourraient être présentés ensemble. Le club a récemment nommé l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine, Gerardo "Tata" Martino, à la tête de l'équipe. Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de première division de la ligue nord-américaine de football (MLS) et de la ligue mexicaine. L'Inter Miami est lanterne rouge de la Conférence Est de la MLS et se classe 28e sur 29 clubs de la ligue. (Belga)