Mondiaux de volley U21 - Deuxième victoire pour la Belgique qui s'offre les États-Unis

Les Young Red Dragons l'avaient déjà emporté en ouverture 3 sets à 0 contre la République tchèque vendredi et alignent un deux sur deux, tout comme l'Argentine victorieuse des États-Unis (3-0) et de la République tchèque (3-1). Le capitaine Ferre Reggers s'est montré le plus prolifique côté belge samedi avec 15 points. Sietse De Bruyn, Basil Dermaux et Jippe Schroeven ont ajouté chacun 7 points. Les Belges joueront pour la première place du groupe contre les Argentins dimanche à 16h00. Les deux premiers de chacune des quatre poules rejoignent la seconde phase dans deux nouveaux groupes de quatre (E et F) dont les deux premiers se qualifient pour les demi-finales et finale. Les autres disputeront des matchs de classement pour les places 5 à 8. Le 3e et 4e de groupe se retrouveront dans une autre phase de groupes (G et H) avant des matchs de classement pour les places de 9 à 16. Les équipes de la poule D, celle de la Belgique, joueront lors de la deuxième phase contre des pays de la poule B composée de l'Italie, du Brésil, de l'Égypte et du Mexique. L'Italie est tenante du titre après sa victoire à domicile à Cagliari en 2021 contre la Russie. La Pologne avait remporté le bronze aux dépens de l'Argentine. La Belgique avait terminé à la 5e place. (Belga)