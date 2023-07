Pakistan: au moins sept morts dans l'explosion d'un véhicule utilisant du LPG

L'explosion, apparemment causée par une fuite, a également fait dix blessés, a précisé un porte-parole des services de secours, Rizwan Hasan, cité par l'agence de presse allemande dpa. L'accident s'est produit dans le district de Sargodha, dans la province du Punjab. Les autorités pakistanaises ont interdit l'utilisation pour les véhicules affectés au transport de personnes et d'écoliers des réservoirs de LPG (gaz de pétrole liquéfié), un carburant utilisé par plus de la moitié des véhicules au Pakistan en raison des prix très élevés de l'essence classique. Mais les violations de la réglementation sont nombreuses. Selon l'office pakistanais des statistiques, environ 9.000 accidents de la route sont signalés chaque année, tuant plus de 4 000 personnes. (Belga)