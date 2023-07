Premier League - David De Gea quitte Manchester United

Dans un long message adressé aux supporters mancuniens, De Gea a tenu à exprimer sa "gratitude et sa reconnaissance inébranlables pour l'amour reçu au cours des 12 dernières années". Il a également évoqué la fierté "d'enfiler ce maillot, de mener l'équipe, de représenter le plus grand club du monde". "Depuis mon arrivée ici, j'ai vécu une expérience inoubliable et pleine de succès. Je ne pensais pas en quittant Madrid que nous réaliserions ce que nous avons fait ensemble. Maintenant, c'est le bon moment pour relever un nouveau défi et pour me dépasser dans un nouvel environnement." David De Gea était arrivé en 2011 de l'Atlético de Madrid, recruté par Sir Alex Ferguson. Il a disputé 545 matches pour les Red Devils, avec qui il a remporté la Premier League en 2013, la Coupe d'Angleterre en 2016 et l'Europa League en 2017. Il avait notamment été élu meilleur gardien du championnat anglais en 2018 et 2023. L'international espagnol (45 sélections) était arrivé à l'issue de son contrat à Old Trafford et n'a donc pas trouvé d'accord pour une prolongation. Le gardien de l'Inter Milan André Onana est cité pour lui succéder. (Belga)