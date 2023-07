Sibiu Cycling Tour - Maximilian Schachmann gagne la 3e étape, Lennert van Eetvelt perd le maillot jaune

Schachmann s'est isolé en tête à 7 km de l'arrivée, sur la montée finale de 17,7 km à du 5%. L'Allemand, 29 ans, a décroché la 14e victoire de sa carrière. Il ne s'était plus imposé depuis deux ans et son titre de champion d'Allemagne sur route. Schachmann a devancé de 18 secondes un groupe de huit poursuivants réglé par le Tchèque Jakub Otruba (ATT Investments) devant l'Italien Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). Vainqueur vendredi, Van Eetvelt a été victime d'une crevaison dans le dernier kilomètre. Le coureur de Lotto Dstny a franchi la ligne 51 secondes après le vainqueur du jour. Il cède son maillot de leader à Badilatti, neuvième de cette étape. Badilatti possède 2 secondes d'avance sur son équipier britannique Mark Donovan. Van Eetvelt recule en quatrième position, à 6 secondes du nouveau leader. Dimanche, la 4e et dernière étape est divisée en deux parties, toutes deux organisées à Sibiu: une étape en ligne de 97,3 km avec deux ascensions au programme, et un contre-la-montre de 3,3 km. Le vainqueur final succèdera à l'Italien Giovanni Aleotti, lauréat des deux dernières éditions. (Belga)