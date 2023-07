Tour de France - Contraint à l'abandon, Steff Cras accuse un spectateur de l'avoir fait chuter

"Lorsqu'un spectateur monte de plus d'un mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peloton, il vaut mieux rester chez toi", a écrit Cras sur les réseaux sociaux. "Tu n'as aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable! Je dois quitter le Tour de France à cause de toi." Steff Cras, 27 ans, disputait son deuxième Tour de France. En 2020, il avait abandonné lors de la 9e étape. Cette année, il pointait à la 13e place, à 6:10 du maillot jaune Jonas Vingegaard. Cras s'était notamment classé 10e de la deuxième étape à Saint-Sébastien. (Belga)