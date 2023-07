Tour de France - Encore un sprint pour solder la 8e étape ou une arrivée pour puncheurs à Limoges

"Le final dans le Limousin est plus vallonné que l'étape de vendredi arrivant à Bordeaux. Ce sera un petit peu plus compliqué pour les sprinteurs et puis surtout l'arrivée se fait sur 600 derniers mètres avec des pourcentages à 4-5%", avait détaillé Thierry Gouvenou, responsable du parcours sur la Grande Boucle, proposant un autre vainqueur puissant "comme Mathieu van der Poel". Au départ de Libourne, cette 8e étape, longue de 200,7 km, présente en effet une succession de côtes dans la dernière partie, dont celle de Condat-sur-Vienne (1,2 km à 5,4%) qui pourrait servir de rampe de lancements aux plus audacieux, à neuf kilomètres de l'arrivée. Ce sera la 14e fois que le Tour arrive à Limoges, la première depuis 2016 lorsque l'Allemand Marcel Kittel s'était imposé avec un écart extraordinairement infime de 0,0003 secondes sur Bryan Coquard. Le sprinteur français de l'équipe Cofidis, qui court toujours après une victoire dans la Grande Boucle et raffole des sprints en montée, fera encore partie des favoris pour la gagne samedi. Barré aussi pour le maillot vert par Jasper Philipsen, Coquard a été spectateur vendredi de la 3e victoire du Belge depuis le début du Tour. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est toujours maillot jaune. Le Danois compte toujours 25 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Poga?ar (UAE Team Emirates). Départ de Libourne à 12h30 (lancé à 12h45), arrivée à Limoges à 17h19 (horaire calculé sur une moyenne de 44 km/h). (Belga)