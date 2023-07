Wimbledon - David Goffin va devoir passer par les qualifications pour jouer l'US Open

Même s'il ne partait pas favori, David Goffin jouait gros dans ce duel contre Rublev sur le gazon du All England Club. Quart-de-finaliste l'an dernier dans un tournoi qui n'a pas rapporté de points en raison de l'exclusion des Russes et Bélarusses à la suite de l'invasion en Ukraine, le numéro 1 belge pouvait faire un bond de géant au classement en cas de victoire. Une qualification pour les huitièmes de finale aurait rapporté 90 points supplémentaires au natif de Rocourt, ce qui lui aurait permis de grimper au 88e rang mondial. Il n'en sera rien: sorti du top-100 le 8 mai dernier après une première partie de saison difficile, avec une blessure au genou gauche, David Goffin ne le réintégrera pas au lendemain de Wimbledon. Il remontera entre la 109e et la 110e place du classement, ce qui ne suffira pas pour figurer directement dans le tableau final de l'US Open. En effet, seuls les 104 premiers au classement ATP du lundi 17 juillet, six semaines avant le début du tournoi, seront éligibles. David Goffin pourrait échapper aux qualifications s'il bénéficie d'une invitation, comme ç'a été le cas à Wimbledon cette année. (Belga)