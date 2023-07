Wimbledon - Greet Minnen qualifiée en double estime avoir "bien joué lors des moments importants"

"Ce fut un match difficile", a expliqué la Campinoise, 25 ans. "Il faut dire qu'en face, Demi n'était pas à 100%. Elle était en délicatesse avec son dos. Nous avons connu pas mal de hauts et de bas, mais nous avons heureusement très bien joué lors des moments importants. Et cela reste évidemment une belle victoire, contre les têtes de série N.5. J'apprécie de jouer avec Bondar. Nous pratiquons toutes deux un tennis agressif et nous servons très bien, ce qui est évidemment très bénéfique sur gazon. Le service d'Anna est sa meilleure arme et elle aime jouer vers l'avant". Greet Minnen n'avait encore jamais accédé au troisième tour en double à Wimbledon en trois précédentes participations. L'an dernier, déjà avec Anna Bondar, elle avait été éliminée au premier tour par Elise Mertens et la Chinoise Zhang Shuai, futures finalistes. "Nous espérons évidemment aller le plus loin possible", a ajouté la native de Turnhout, qui reste sur une accession en quart de finale à Roland Garros avec sa partenaire hongroise. "Nous devrons toutefois un peu patienter avant de connaître nos adversaires puisque le tournoi a pris du retard en raison de la pluie. On verra. Nous nous sentons bien et nous espérons encore pouvoir disputer de bons matches". (Belga)