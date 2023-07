Wimbledon - Jabeur sauve sa peau contre Andreescu et rejoint Kvitova, Sabalenka également qualifiée

Andreescu, qui n'avait encore jamais atteint le 3e tour du Grand Chelem londonien, a converti l'un de ses deux balles de break dans la première manche pour prendre les devants. La Canadienne aurait pu faire de même dans le deuxième set, mais Ons Jabeur a préservé son premier jeu de service. C'est la Tunisienne qui a réussi à faire la différence quelques jeux plus tard, avant de conclure sur son service pour égaliser à une manche partout. Bianca Vanessa Andreescu a fait douter la 6e mondiale, lorsqu'elle a réussi à faire le break dans la manche décisive, mais Jabeur a directement contré. Après une interruption à cause de la pluie, les joueuses sont revenues sur le Centre Court une fois le toit refermé et la finaliste 2022 a fait respecter son statut, en breakant avant de servir pour le match. Elle retrouvera en 8es de finale la Tchèque Petra Kvitova (WTA 9/N.9), double lauréate à Wimbledon (2011 et 2014), qui a disposé de la Serbe Natalija Stefanovic (WTA 225), 6-3, 7-5. Ce n'est que la deuxième fois que Kvitova dispute le 4e tour depuis son dernier triomphe au All England Club, il y a neuf ans. La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2/N.2) a balayé la Russe Anna Blinkova (WTA 40), qui avait sorti Yanina Wickmayer au premier tour. Grâce à ce succès 6-2, 6-3, elle s'en va affronter la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 22) en 1/8e de finale. (Belga)