Wimbledon - Kimberley Zimmermann s'incline au deuxième tour du double

La partie a débuté avec un break concédé d'entrée par Sizikova et Zimmermann, mais contré dans la foulée. La paire belge-russe a écarté une nouvelle balle de break sur son deuxième jeu de service, avant de céder dans un moment crucial, à 5-5, et leurs adversaires en ont profité pour conclure ensuite. Dans le deuxième set, Miyu Kato et Aldila Sutjiadi ont été repoussées à trois reprises, mais elles ont converti leur quatrième balle de break pour prendre les devants. Elles ont ensuite manqué une balle de match sur le service de Zimmermann et Sizikova, avant de s'imposer sur leur engagement. Au prochain tour, Kato et Sutjiadi rencontreront la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29) et la Tchèque Barbora Strycova (WTA 283) ou la Chinoise Zhaoxuan Yang (WTA 22) et la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 82). Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 56) et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 50) ont obtenu leur ticket pour les 8es de finale, en éliminant la tête de série N.5 composée de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 10) et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12). Elise Mertens et Kirsten Flipkens doivent toutes les deux disputer leur match du 2e tour du double féminin samedi. Joran Vliegen et Sander Gillé débuteront quant à eux dans le tableau masculin du double samedi aussi. (Belga)