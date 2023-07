Wimbledon - Le junior Blockx a renoncé à Wimbledon pour disputer un ITF Futures au Luxembourg

"Cela n'a pas été un choix facile", a expliqué Philippe Cassiers, son coach. "Le problème est que de tous les joueurs de son âge, Alexander est celui qui a disputé le moins de tournois Futures ou Challenger. Il n'en est qu'à neuf, là où certains ont déjà dépassé les vingt. Avec pour conséquence que son classement ATP (871e, ndlr) n'est pas élevé et qu'il rencontre même des difficultés à entrer dans les tableaux finaux de ces tournois. Il était donc temps d'y faire quelque chose. Sans oublier que si on veut bien jouer à Wimbledon, il faut se préparer en s'entraînant et en jouant au moins un tournoi avant. On perd donc facilement quatre semaines." Alexander Blockx avait participé à Wimbledon l'an dernier, où il avait atteint le troisième tour, s'inclinant en trois sets contre le Suisse Kilian Feldbausch. "Ce fut très chouette et une belle expérience", a expliqué le jeune Anversois. "J'aurais bien aimé y être cette année, mais il faut connaître ses priorités. J'ai déjà pu goûter au vrai circuit, notamment avec une invitation pour les qualifications du tournoi Masters 1000 de Miami, et c'est très excitant. De grands défis m'attendent à ce niveau. Et si je veux progresser, je dois jouer. Je participerai encore à la Summer Cup (une sorte de Coupe Davis des moins de 18 ans, ndlr) et peut-être à l'US Open, mais ce sera tout." Il n'y aura pas de Belges en juniors à Londres cette année. (Belga)