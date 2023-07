Wimbledon - Matteo Berrettini, finaliste en 2021, sort Zverev et rejoint Alcaraz en 8es de finale

L'Italien, finaliste il y a deux ans sur le gazon londonien, s'offre ainsi le droit d'affronter le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. L'Espagnol (N.1) était venu à bout de son côté du Chilien Nicolas Jarry (ATP 28/N.25) 6-3, 6/7 (6/8), 6-3, 7-5. L'an dernier, Berrettini avait renoncé au Majeur sur gazon le jour de son entrée en lice en raison d'un test positif au covid. Samedi, le colosse de 27 ans a asséné 15 aces (dont un sur la balle de match) et 36 coups gagnants au finaliste de l'US Open 2020, montrant ainsi qu'il faudrait de nouveau compter sur lui, même si ses derniers résultats ne sont pas à la hauteur du 6e rang mondial qu'il a occupé en janvier 2022. En mars 2022, il s'était fait opérer du poignet et avait déjà manqué la saison sur terre battue. Cette année, il a été éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie par Andy Murray, puis il a abandonné en quarts de finale à Acapulco et a été battu dès son entrée en lice à Indian Wells. Après avoir disputé un tournoi Challenger à Phoenix, où il a été battu en quarts de finale, il a ensuite cédé de nouveau d'entrée à Miami. A Monte-Carlo en avril, il a remporté son premier match en Masters 1000 en un an et franchi le deuxième tour mais, blessé à l'abdomen, il a déclaré forfait avant son quart de finale contre Holger Rune et a ensuite renoncé à la saison sur terre battue. Berrettini a repris la compétition en juin sur le gazon de Stuttgart mais a été battu d'entrée par son compatriote Lorenzo Sonego. (Belga)