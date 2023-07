World Tour 3x3 - Anvers sorti en quarts de finale du Challenger 3X3 de Fribourg en Suisse

Privé de Dennis Donkor, Anvers est sorti de sa poule vendredi après une défaite contre la formation japonaise de Utsunomiya Brex Ex 22 à 18 - avec 7 points de Jonas Foerts (2 rebonds), 6 points, 2 rebonds de Vic Van Oosterwyck et 5 points, 5 rebonds de Bryan De Valck - et une victoire face aux Suisses de Montreux (21 à 15) avec 9 points et 9 rebonds de De Valck, 7 points de Van Oosterwyck (1 rebond) et 5 points de Foerts (2 rebonds). Contre les Parisiens samedi en quarts de finale, les Anversois ont baissé pavillon 21 à 18 malgré la présence cette fois de Nick Celis (5 points, 2 rebonds) et les 7 points et 7 rebonds de De Valck , 4 points et 4 rebonds de Van Oosterwyck et 2 points de Foerts (1 rebond). Le tournoi était qualificatif pour le Masters de Debrecen, en Hongrie. Les trois premiers obtiennent leur billet pour l'épreuve au programme les 26 et 27 août. (Belga)