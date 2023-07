Big Jump: près de 1.900 personnes ont sauté pour une eau plus propre

Le 'Big Jump' 2023 était consacré à la pollution plastique alors qu'annuellement, quelque 10 millions de tonnes de plastique rejoignent les océans via les rivières du monde entier. "Des mesures drastiques afin d'améliorer le niveau écologique de nos cours d'eau ont été requises par le Parlement européen dans une directive cadre en 2000. Mais 23 ans plus tard, nous n'avons toujours pas atteint les objectifs qu'elle impose. Il est important pour nous de continuer à sauter chaque année, afin que cette directive reste à l'agenda. Et nous continuerons à sauter jusqu'à ce que nos rivières et cours d'eau soient un vrai lieu de vie riche et varié pour la biodiversité et exempt de produits toxiques", a souligné, dans un communiqué, Jo Van Cauwenberge, le directeur de GoodPlanet Belgium. (Belga)